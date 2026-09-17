Durfte er spielen oder doch eher nicht: Der Einsatz des Duisburgers Michael Fomin, der den Schlusspunkt zum 3:6 setzte, sorgte beim Oberliga-Comeback des EHC Neuwied für reichlich Gesprächsstoff unter den 1202 Zuschauern im Icehouse.
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Der EHC Neuwied hat seine ersten 60 Comeback-Minuten in der Eishockey-Oberliga Nord bestritten und gespürt: Das Team kann mithalten. Die Bären verloren ihr erstes Spiel in der 3. Liga zwar mit 3:6 (3:3; 0:1; 0:2) gegen die Füchse Duisburg, sammelten vom Publikum aber trotzdem viel Applaus.