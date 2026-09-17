Wirbel um Gäste-Torjäger Fomin Duisburgs Sieg beim EHC Neuwied hat ein „Geschmäckle“ René Weiss 17.09.2026, 11:16 Uhr

i Hier war die Bären-Welt noch in Ordnung: Juuso Rajala brachte seinen EHC Neuwied gegen die Füchse Duisburg mit 1:0 in Führung. Doch in der Folge kippte die Partie zugunsten der Gäste, die einen in ihren Reihen hatten, der durch eine Lücke im Regelwerk geschlüpft war. René Weiss

Durfte er spielen oder doch eher nicht: Der Einsatz des Duisburgers Michael Fomin, der den Schlusspunkt zum 3:6 setzte, sorgte beim Oberliga-Comeback des EHC Neuwied für reichlich Gesprächsstoff unter den 1202 Zuschauern im Icehouse.

Der EHC Neuwied hat seine ersten 60 Comeback-Minuten in der Eishockey-Oberliga Nord bestritten und gespürt: Das Team kann mithalten. Die Bären verloren ihr erstes Spiel in der 3. Liga zwar mit 3:6 (3:3; 0:1; 0:2) gegen die Füchse Duisburg, sammelten vom Publikum aber trotzdem viel Applaus.







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