Eishockey-Regionalliga West Bisse der Giftschlangen legen die Rockets lahm Stefan Nink 30.11.2025, 10:57 Uhr

i Marino Brlic (rechts) zollte mit der EGDL in Dinslaken wegen schwacher Quote bei der Chancenverwertung Tribut und fuhr mit leeren Händen an den Heckenweg zurück. Andreas Hergenhahn

Lange Gesichter bei der EG Diez-Limburg: Die Rockets kamen bei den Dinslaken Kobras nie an ihr Leistungslimit heran und lieferten mit 3:5 die Zähler bei den Giftschlangen ab.

Die Puckjäger der EG Diez-Limburg haben in der Eishockey-Regionalliga West die erste Niederlage gegen ein Team kassiert, die man sich im Kampf um eine bessere Ausgangsposition als Platz vier vor den Play-offs besser nicht geleistet hätte. Nach dem enttäuschenden 3:5 (2:3, 1:1, 0:1) bei den Dinslaken Kobras vor der Geisterkulisse von gerade einmal 113 Unentwegten dürften die Ränge drei oder sogar zwei nach der Hauptrunde außer Reichweite liegen, ...







