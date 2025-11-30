Bisse der Giftschlangen legen die Rockets lahm

Lange Gesichter bei der EG Diez-Limburg: Die Rockets kamen bei den Dinslaken Kobras nie an ihr Leistungslimit heran und lieferten mit 3:5 die Zähler bei den Giftschlangen ab.
Lesezeit 3 Minuten
Die Puckjäger der EG Diez-Limburg haben in der Eishockey-Regionalliga West die erste Niederlage gegen ein Team kassiert, die man sich im Kampf um eine bessere Ausgangsposition als Platz vier vor den Play-offs besser nicht geleistet hätte. Nach dem enttäuschenden 3:5 (2:3, 1:1, 0:1) bei den Dinslaken Kobras vor der Geisterkulisse von gerade einmal 113 Unentwegten dürften die Ränge drei oder sogar zwei nach der Hauptrunde außer Reichweite liegen, ...