EHC-Manager ist selbstbewusst Billigmann: Wollen am Wochenende sechs Punkte holen René Weiss 23.10.2025, 14:33 Uhr

i Ludvig Hedström (vorne in Blau) und der EHC Neuwied wollen nach dem Sieg im verfrühten Meisterschaftsspiel gegen die Lüttich Bulldogs auch in der Pokalrunde der CEHL nachlegen. Es geht gegen zwei belgische Kontrahenten. René Weiss

Der Auftritt in der vergangenen Woche sorgt für eine große Portion Selbstvertrauen beim EHC Neuwied. Beim Heimspiel am Freitag gegen Leuven und der Auswärtspartie am Sonntag in Herentals drängen die Bären auf zwei Siege.

Zurück in den gewohnten Rhythmus: Nachdem der Spielplan vor einer Woche einen verfrühten und mit dem 4:2-Sieg bei den Lüttich Bulldogs erfolgreich verlaufenen Ausritt in die CEHL-Meisterschaft für den EHC Neuwied bereithielt, geht es jetzt wieder in der Pokalrunde des belgisch-niederländischen Spielbetriebs um Punkte für die Bären.







