Lehre aus bitterem Pokal-Aus Beim EHC Neuwied ist mehr Entschlossenheit gefragt René Weiss 18.12.2025, 13:38 Uhr

i Michael Jamieson (rechts) und sein EHC Neuwied müssen das Thema CEHL-Cup schnell abhaken. In der Liga warten schon am Freitag und Sonntag die nächsten Aufgaben. René Weiss

Viel Zeit, um über das bittere Halbfinal-Aus im CEHL-Cup nachzudenken, bleibt dem EHC Neuwied nicht. Der Fokus liegt jetzt auf der Mission Titelverteidigung in der Liga. Vor Weihnachten sind auf dem Weg dahin zwei weitere Aufgaben zu meistern.

Nach der Enttäuschung über das Halbfinal-Ausscheiden im CEHL-Cup konzentriert sich der EHC Neuwied jetzt ganz auf die zweite Saisonhälfte in der Meisterschaft und verfolgt mit dem Projekt Titelverteidigung dabei ein großes Ziel. Der Start ist mit 14 Punkten aus 5 Partien gut gelungen, Neuwied führt die (allerdings noch schiefe) Tabelle an.







Artikel teilen

Artikel teilen