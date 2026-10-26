„Wir machen weiter. Wir lernen weiter, arbeiten weiter“, kündigt Bären-Trainer Jeffrey van Iersel nach zwei Niederlage am Wochenende, die im Umfeld keine Unruhe entstehen lassen sollen, an. Die Niederlagenserie ist erklärbar in der Deichstadt.
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Jeffrey van Iersel strahlt genau die Ruhe aus, die dem EHC Neuwied in dieser Saison so wichtig ist. Die Bären wollen sich an der Eishockey-Oberliga Nord herantasten, kämpfen in jedem Spiel, freuen sich über jeden Sieg, der ihnen als Aufsteiger gelingt.