Nach Null-Punkte-Wochenende Beim Aufsteiger EHC Neuwied verfällt niemand in Panik René Weiss 26.10.2026, 13:17 Uhr

i Gegen den Herner EV (weiße Trikots) lagen der EHC Neuwied (links Lasse Naumann) mit 2:0 in Front. Das 3:0 lag in der Bärenhöhle in Neuwied in der Luft, eine fragwürdige Entscheidung der Unparteiischen ließ das Momentum dann aber kippen. Herne siegte letztlich mit 4:2. René Weiss

„Wir machen weiter. Wir lernen weiter, arbeiten weiter“, kündigt Bären-Trainer Jeffrey van Iersel nach zwei Niederlage am Wochenende, die im Umfeld keine Unruhe entstehen lassen sollen, an. Die Niederlagenserie ist erklärbar in der Deichstadt.

Jeffrey van Iersel strahlt genau die Ruhe aus, die dem EHC Neuwied in dieser Saison so wichtig ist. Die Bären wollen sich an der Eishockey-Oberliga Nord herantasten, kämpfen in jedem Spiel, freuen sich über jeden Sieg, der ihnen als Aufsteiger gelingt.







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