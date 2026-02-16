In den Play-offs zählt nur das nackte Resultat und das Weiterkommen. Die EG Diez-Limburg liegt im Viertelfinale der Eishockey-Regionalliga West nach zwei Siegen (6:4 und 5:2) gegen die „Realstars“ aus Bergisch Gladbach auf Halbfinal-Kurs.
Zieht die EG Diez-Limburg in der Play-off-Runde der Eishockey-Regionalliga West mit einem sogenannten „sweep“ in die Vorschlussrunde ein? Jedenfalls haben die Rockets nach zwei Siegen in der K.-o.-Runde gegen die Realstars Bergisch Gladbach alle Trümpfe in der Hand, auf dem schnellstmöglichen Weg in die Runde der letzten vier vorzudringen.