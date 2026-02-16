2:0-Führung in der Serie Beim 6:0 kommt bei EGDL-Welpen der Spieltrieb durch Stefan Nink 16.02.2026, 10:57 Uhr

i Der US-Amerikaner Dylan Florit erhöht in dieser Szene zu Beginn des zweiten Drittels freistehend auf 5:0. Trotzdem mussten die Rockets später noch um den ersten Sieg der Serie "best of five" kämpfen. Am Sonntagabend legten sie in der Fremde mit Mühe nach. Andreas Hergenhahn

In den Play-offs zählt nur das nackte Resultat und das Weiterkommen. Die EG Diez-Limburg liegt im Viertelfinale der Eishockey-Regionalliga West nach zwei Siegen (6:4 und 5:2) gegen die „Realstars“ aus Bergisch Gladbach auf Halbfinal-Kurs.

Zieht die EG Diez-Limburg in der Play-off-Runde der Eishockey-Regionalliga West mit einem sogenannten „sweep“ in die Vorschlussrunde ein? Jedenfalls haben die Rockets nach zwei Siegen in der K.-o.-Runde gegen die Realstars Bergisch Gladbach alle Trümpfe in der Hand, auf dem schnellstmöglichen Weg in die Runde der letzten vier vorzudringen.







