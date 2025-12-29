Spielabbruch im Icehouse Bei 1:6-Rückstand fliegen plötzlich die Fäuste René Weiss 29.12.2025, 09:39 Uhr

i Eishockey wurde am Sonntagabend im Icehouse tatsächlich auch gespielt. Beim Stand von 6:1 für die Neuwieder Bären brannten jedoch bei einigen Belgiern die Sicherungen durch. Jörg Niebergall

Denkwürdiger Abend im Icehouse: Die mit 1:6 in Rückstand liegenden Gäste aus dem belgischen Herentals verloren jegliche Contenance und machten in Neuwied aus einem Eishockeyspiel eine brutale Boxerei, die zum Abbruch der Partie führte.

Knapp 27 Minuten waren am Sonntagabend im Neuwieder Icehouse gespielt, als die Gäste aus Herentals endgültig vergessen hatten, dass sie zum Eishockeyspielen und nicht zum Kirmesboxen an den Mittelrhein gekommen waren. Da standen Maximilian Wasser vom EHC und Gästespieler Rik Cuylen in einer Spielunterbrechung dicht beieinander, als der Belgier den rechten Handschuh fallen ließ, Wasser mit einem brutalen Haken niederstrecken wollte und der ...







