Bären sind heiß auf nächsten Streich gegen Bulldogs

Vier Spiele gegen die Bulldogs sprechen in dieser Saison eine eindeutige Sprache: Stets setzte sich der EHC Neuwied gegen das starke Team aus Lüttich durch. Allein auf das Gesetz der Serie will sich bei den Bären aber niemand verlassen.
Nirgends bricht die schönste Eishockey-Jahreszeit so früh an wie in der Central European Hockey League (CEHL). Schon ab Freitagabend, 20 Uhr, heißt es im belgisch-niederländischen Spielbetrieb: Play-offs. Zum Abschluss der ersten Saisonhälfte geht’s um den CEHL-Cup.