Langer Ausfall von Esche Bären mit Hiobsbotschaft vor Spiel gegen Herentals René Weiss 26.12.2025, 14:24 Uhr

i Der EHC Neuwied muss für den Rest der Saison auf Lennart Esche (rechts) verzichten. Der zog sich einen Trümmerbruch des Wadenbeins zu, wurde bereits erfolgreich operiert. Für seine Eisbären geht es am Sonntag erneut gegen Herentals. René Weiss

Mehr Emotionen, mehr Zweikämpfe gewinnen – so wollen sich die Bären am Sonntag im Heimspiel gegen Herentals präsentieren. Einer wird dann allerdings nicht dabei sein: Lennart Esche fehlt dem EHC für den Rest der Saison.

Zum Spielen gastiert der EHC Neuwied in dieser Saison nicht am Diezer Heckenweg, vereinzelt aber zum Trainieren. In der Saisonvorbereitung ein paar Mal zum Beispiel oder am zweiten Weihnachtsfeiertag, als sich an der Lahn die Möglichkeit ergab, eine zusätzliche Einheit zu absolvieren.







