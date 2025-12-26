Bären mit Hiobsbotschaft vor Spiel gegen Herentals

Mehr Emotionen, mehr Zweikämpfe gewinnen – so wollen sich die Bären am Sonntag im Heimspiel gegen Herentals präsentieren. Einer wird dann allerdings nicht dabei sein: Lennart Esche fehlt dem EHC für den Rest der Saison.
Zum Spielen gastiert der EHC Neuwied in dieser Saison nicht am Diezer Heckenweg, vereinzelt aber zum Trainieren. In der Saisonvorbereitung ein paar Mal zum Beispiel oder am zweiten Weihnachtsfeiertag, als sich an der Lahn die Möglichkeit ergab, eine zusätzliche Einheit zu absolvieren.