Vor dem die Hauptrunde abschließenden Wochenende kämpft in der Central European Hockey League (CEHL) mit den Neuwieder Bären,
Der Kampf um den ersten Tabellenplatz in der Central European Hockey League (CEHL) ist auf der Zielgeraden vor den Play-offs, die am Freitag, 27. Februar, beginnen, knapper, als es lange Zeit ausgesehen hatte. Seit der 3:6-Niederlage des EHC Neuwied am Freitagabend bei UltimAir Hijs Hokij Den Haag ist es ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen den Bären und den Snackpoint Eaters Limburg-Geleen.