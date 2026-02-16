Central European League Bären lassen beim 3:6 vier „schmutzige“ Gegentore zu René Weiss 16.02.2026, 12:29 Uhr

i Manchmal reicht sogar ein einziger Treffer, um drei Punkte zu kassieren: Hier bejubeln die Neuwieder Bären gegen die Chiefs aus Leuven das Goldene Tor von Jeff Smith. René Weiss

Vor dem die Hauptrunde abschließenden Wochenende kämpft in der Central European Hockey League (CEHL) mit den Neuwieder Bären,

Der Kampf um den ersten Tabellenplatz in der Central European Hockey League (CEHL) ist auf der Zielgeraden vor den Play-offs, die am Freitag, 27. Februar, beginnen, knapper, als es lange Zeit ausgesehen hatte. Seit der 3:6-Niederlage des EHC Neuwied am Freitagabend bei UltimAir Hijs Hokij Den Haag ist es ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen den Bären und den Snackpoint Eaters Limburg-Geleen.







