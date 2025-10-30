EHC Neuwied peilt Rang eins an Bären gegen Bulldogs als Halloween-Kracher auf Eis René Weiss 30.10.2025, 06:00 Uhr

i Hat der EHC Neuwied auch am Freitagabend vor heimischer Kulisse Grund zu jubeln? Ein Erfolg gegen Tabellenführer Lüttich Bulldogs hätte für die Bären den Sprung auf Platz eins zur Folge. René Weiss

Es stehen nicht nur die besten Teams auf dem Eis, sondern auch die besten Individualisten, wenn der EHC Neuwied am Topspiel-Wochenende die Lüttich Bulldogs empfängt und zwei Tage später bei den Snackpoint Eaters antritt.

Ist der EHC Neuwied reif für die Tabellenführung in der Hauptrunde des Pokalwettbewerbs in der Central European Hockey League (CEHL)? Das kommende Wochenende stellt die Bären ernsthaft auf die Probe. Nachdem Chancenverwertung und Überzahl-Effizienz bei den Siegen gegen die Tout Bien Leuven Chiefs (9:1) und HYC Heylen Vastgoed Herentals (5:2) deutlich verbessert waren, stehen der Mannschaft von Jeffrey van Iersel am Freitag und Sonntag zwei ...







