Eishockey, CEHL Bären drehen ein (nicht) verloren geglaubtes Spiel René Weiss 05.01.2025, 13:40 Uhr

i Neuwieds Torwart Oto Jeschke war gegen die Lüttich Bulldogs ein starker Rückhalt der EHC-Bären. Gegen den Kapitän der Gäste, Bryan Kolodziejczyk (im weißen Trikot), verhinderte er in der Schlussphase des Spiels den 5:5-Ausgleich und damit die drohende Verlängerung. René Weiss

Wenn gefühlt nichts mehr hilft, beschwört Michelle Laux höhere Mächte. Die Betreuerin des EHC Neuwied schließt im Überzahlspiel bei eigenem Puckbesitz die Augen und betet in Richtung des „Eishockey-Gotts“. Der Rest ist irgendwie ein Selbstläufer.

„So haben wir schon die Regionalliga-Meisterschaft in Ratingen vor zwei Jahren gewonnen“, schmunzelt sie. Im Heimspiel gegen die Lüttich Bulldogs ging ihr Aberglaube beim 5:4 (1:0, 0:4, 4:0)-Heimsieg der Bären im CEHL-Heimspiel in einer verrückten Begegnung in die nächste Runde.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen