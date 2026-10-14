Gegen Wiehl und in Grefrath Ausrutscher gegen Liga-Zwerge sind für Rockets tabu Stefan Nink 14.10.2026, 15:05 Uhr

i Der US-Amerikaner Aidan Connolly nimt hier den gegnerischen Kasten ins Visier. Am Wochenende ist gegen Wiehl und in Grefrath bei den Rockets die maximale Punktausbeute fest eingeplant. Andreas Hergenhahn

Mehr Kaltschnäuzigkeit vor dem gegnerischen Kasten: Das erwartet Nils Krämer, der ehrgeizige Coach des Eishockey-Regionalligisten EG Diez-Limburg, vor den anstehenden Partien gegen den TuS Wiehl und bei der Grefrather EG von seinen Puckjägern.

Die ersten Duftmarken sind in der West-Staffel der Eishockey-Regionalliga gesetzt, die von Fachleuten als Favoriten auserkorenen Teams haben gleich deutlich ihre Ambitionen unterstrichen und im zuweilen als Kampf mit ungleichen Mitteln anzusehenden Ringen um Punkte dokumentiert, dass die nahezu unter semiprofessionellen Bedingungen arbeitenden Mannschaften den reinen Hobby-Teams auf dem Eis haushoch überlegen sind.







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