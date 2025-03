So sieht Konstanz aus: Der EHC Neuwied steht ab Freitag (wieder einmal) in einer Finalserie um einen Meisterpokal. Wie bereits in den Jahren 2020, 2022 und 2023 in der Regionalliga West sowie 2024 in der BeNe-League greifen die Bären erneut nach einem Titel. Gegner in der Best-of-five-Serie der Central European Hockey League (CEHL) sind die Snackpoint Eaters Limburg-Geleen, der Cup-Sieger, der im Januar das Pokalendspiel in der Bärenhöhle für sich entschieden hat. Der EHC kämpft mit dem Heimvorteil auf seiner Seite um die Revanche.

„Die Mannschaft ist auf Gedeih und Verderb darauf aus, die Meisterschaft nach Neuwied zu holen.“

Carsten Billigmann, Manager EHC Neuwied

„Die Mannschaft ist auf Gedeih und Verderb darauf aus, die Meisterschaft nach Neuwied zu holen“, spürt Manager Carsten Billigmann eine riesige Motivation. Spiel eins findet am Freitagabend ab 20 Uhr im Icehouse statt, das zweite Aufeinandertreffen am Sonntag ab 19 Uhr in Geleen, die dritte Partie am Dienstag ab 20 Uhr wieder in Neuwied. Es sind der Erste (Neuwied) und der Zweite (Limburg-Geleen) der Hauptrunde, die sich gegenüberstehen. Wer hat wo Vorteile?

Torhüter: Mit der Verpflichtung von Lukas Schulte (zwei Saison-Shutouts) landete EHC-Manager Carsten Billigmann vor dieser Saison einen Volltreffer. Der aus Ingolstadt gekommene Schlussmann sprang nach der Verletzung von Jan Guryca in die Bresche und bestand die Feuertaufen mit Bravour. Bei den Eaters erkämpfte sich Jowin Ansems im Laufe der Spielzeit den Stammplatz von Deniz Mollen. Hinter der guten Defensive der Niederländer stand Ansems nicht allzu sehr unter Beschuss. Fazit: Vorteil EHC

Verteidigung: Die Niederländer stellen die beste Abwehr der Liga. 114 Gegentore in 43 CEHL-Cup- und CEHL-Meisterschaftsspielen (zum Vergleich Neuwied: 125 in 42) belegen das mit Zahlen. Mit dem Kanadier Brad Forrest kann sich Trainer Jeffrey van Iersel auf einen der besten, wenn nicht sogar den besten Verteidiger der Liga verlassen. Das körperlich präsente Spiel ließ zahlreiche Gegner an sich abprallen. Bei den Bären gab es im Laufe der Saison immer mal wieder Probleme damit, die Zone vor dem eigenen Tor zu kontrollieren – das machte sich auch im Halbfinale im zweiten Spiel in Den Haag bemerkbar (1:5). Fazit: Vorteil Limburg

Angriff: Der EHC hat in der Tiefe des Kaders vermeintlich mehr Qualität zu bieten, allerdings kommt es im Endspiel auch darauf an, dieses Potenzial effizient auszunutzen. Die Systemtreue und Entschlossenheit aus dem vierten Halbfinale gegen Den Haag zeigen, was möglich ist, wenn die Bären sich an ihrem Matchplan halten. Die Stärke der Niederländer besteht darin, schwer ausrechenbar zu sein. Sie haben (ähnlich wie Neuwied) nicht die eine überragende Formation. Der EHC hat in dieser Saison 4,8 Tore erzielt, Geleen steht bei 4,4. Auch die Fähigkeit, Tore auf viele Schultern zu verteilen, sieht Vorteile beim EHC: Fünf Spieler (Smith, Jamieson, Rajala, Sperling, Alexandrov) haben in der Meisterschafts- und Cup-Hauptrunde mehr Punkte verbucht als Spiele absolviert. Bei Geleen waren es vier (Steinmetz, Duperreault, Melissant, Marx). Fazit: Vorteil EHC

Importspieler: Geleens Bradley Forrest sucht in der CEHL seines Gleichen in der Abwehr. Im Angriff hingegen sprechen die Zahlen für die Neuwieder Angreifer Jeff Smith, Juuso Rajala und Michael Jamieson im Vergleich zu Ben Duperreault und Jordan Steinmetz. Smith legt Jahr für Jahr gerade in den Play-offs noch einmal eine Schippe drauf, Rajala ist mit seinen Zuckerpässen eine Augenweide und Jamieson in seiner Comeback-Saison nach vierjähriger Wettkampfpause ein Beispiel an Einsatz gepaart mit Torgefahr. Fazit: Vorteil EHC

Überzahlspiel: Das Powerplay spielt in den Play-offs eine wichtige Rolle. Der EHC kann sich mit einer Quote von 26,6 Prozent in den Serien gegen Heerenveen und Den Haag auf seine Überzahl verlassen. Die Eaters kamen gegen Leuven und Diez-Limburg auf 17,6 Prozent. Fazit: Vorteil EHC

Faktor Kopf: Die Eaters haben vier von fünf Partien in dieser Saison gegen die Bären für sich entschieden, unter anderem das Endspiel um den CEHL-Cup im Januar (7:4). Fazit: Vorteil Limburg.