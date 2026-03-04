Der Gegner des EHC Neuwied im Play-off-Halbfinale der Central European Hockey League (CEHL) steht fest: Ab Freitag messen sich die Bären mit den Unis Flyers Heerenveen.
Als die Mannschaft des EHC Neuwied am Dienstagabend im Anschluss ans Training nach dem Ergebnis aus Lüttich schaute, herrschte teilweise große Überraschung. Die Unis Flyers Heerenveen hatten sich das dritte, entscheidende Spiel in der Viertelfinalserie der Central European Hockey League (CEHL) mit 2:1 gesichert und den Pokalsieger der laufenden Saison ausgeschaltet.