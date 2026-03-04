Neuwied trifft auf Heerenveen Auf das Aufwärmprogramm folgt eine schwierige Aufgabe René Weiss 04.03.2026, 13:34 Uhr

i Das Icehouse wird am Freitag wieder hervorragend besucht sein, wenn der EHC Neuwied sein Heimspiel im Play-off-Halbfinale gegen Heerenveen bestreitet. René Weiss

Der Gegner des EHC Neuwied im Play-off-Halbfinale der Central European Hockey League (CEHL) steht fest: Ab Freitag messen sich die Bären mit den Unis Flyers Heerenveen.

Als die Mannschaft des EHC Neuwied am Dienstagabend im Anschluss ans Training nach dem Ergebnis aus Lüttich schaute, herrschte teilweise große Überraschung. Die Unis Flyers Heerenveen hatten sich das dritte, entscheidende Spiel in der Viertelfinalserie der Central European Hockey League (CEHL) mit 2:1 gesichert und den Pokalsieger der laufenden Saison ausgeschaltet.







