Angreifer Dylan Florits sorgt für Jubel am Heckenweg
Dreierpacker Dylan Florit sorgte im mittleren Drittel binnen acht Minuten gegen die Dinslaken Kobras für die Vorentscheidung zugunsten der EGDL.
Andreas Hergenhahn

Erfolgreiche Rückkehr in die alte Umgebung: Die EG Diez-Limburg erfreute ihren Anhang mit einem 5:4 (1:2, 4:1, 0:1)-Erfolg gegen die Dinslaken Kobras. Am kommenden Freitag geht’s am Heckenweg gegen Topfavorit Ratingen Ice Aliens.

Zum Auftakt in der neuen Umgebung gleich die ersten drei Punkte verbucht – was will man mehr? Die EG Diez-Limburg hat in der Eishockey-Regionalliga West mit einem umkämpften 5:4 (1:2, 4:1, 0:1)-Erfolg gegen die Dinslaken Kobras einen Start nach Maß hingelegt und kräftig die Werbetrommel für kommenden Freitag gerührt, wenn ab 20.

