Eishockey-Regionalliga: Angreifer Dylan Florits sorgt für Jubel am Heckenweg 05.10.2025, 12:26 Uhr

i Dreierpacker Dylan Florit sorgte im mittleren Drittel binnen acht Minuten gegen die Dinslaken Kobras für die Vorentscheidung zugunsten der EGDL. Andreas Hergenhahn

Erfolgreiche Rückkehr in die alte Umgebung: Die EG Diez-Limburg erfreute ihren Anhang mit einem 5:4 (1:2, 4:1, 0:1)-Erfolg gegen die Dinslaken Kobras. Am kommenden Freitag geht’s am Heckenweg gegen Topfavorit Ratingen Ice Aliens.

Zum Auftakt in der neuen Umgebung gleich die ersten drei Punkte verbucht – was will man mehr? Die EG Diez-Limburg hat in der Eishockey-Regionalliga West mit einem umkämpften 5:4 (1:2, 4:1, 0:1)-Erfolg gegen die Dinslaken Kobras einen Start nach Maß hingelegt und kräftig die Werbetrommel für kommenden Freitag gerührt, wenn ab 20.







