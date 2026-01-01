Eishockey, OsWeNo-Pokal André Gerartz avanciert mit Sixpack zum Spielverderber Stefan Nink 01.01.2026, 11:05 Uhr

i Im ersten Drittel traf lediglich Dylan Florit für die Gäste ins Schwarze. Später aber gelang es der EGDL in der Lüneburger Heide aber immerhin, das Resultat in halbwegs erträglichen Grenzen zu halten. Andreas Hergenhahn

Die Reise nach Adendorf wurde für die Puckjäger der EG Diez-Limburg tatsächlich zur Kaffeefahrt, bei der die Rockets beim Pokalspiel ohne Wert mit einer 5:10-Schlappe nach Hause fuhren. Am Freitag geht’s in der Liga schon weiter gegen Dortmund.

Die Würfel waren bereits längst gefallen, so wurde den Zuschauern zum Abschluss der Gruppenphase im Eishockey-“OsWeNo“-Pokal ein munteres, kurzweiliges Scheibenschießen geboten, bei dem die EG Diez-Limburg in der Staffel A beim Gruppensieger EC Adendorf mit 5:10 (1:4, 3:5, 1:1) den Kürzeren zog und sich nunmehr in der Regionalliga West voll auf den Endspurt der Hauptrunde konzentrieren kann, der am Freitagabend ab 20.







Artikel teilen

Artikel teilen