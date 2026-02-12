Passend zur närrischen Jahreszeit wird es beim Heimspiel des EHC Neuwied gegen Leuven am Sonntag kunterbunt zur Sache gehen. Am Freitag steht aber zunächst die Partie in Den Haag an.
Am Sonntagabend geht’s bunt zu im Neuwieder Icehouse – kunterbunt, quietschbunt. Der EHC hat rechtzeitig zum Höhepunkt der närrischen Jahreszeit ein Karnevalssondertrikot aufgelegt, das im Heimspiel gegen die Tout Bien Leuven Chiefs in der Central European Hockey League (CEHL) seinen einmaligen Auftritt auf dem Eis haben wird.