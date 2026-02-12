Zwei Spiele am Wochenende Am Sonntag wird es im Neuwieder Icehouse bunt René Weiss 12.02.2026, 08:40 Uhr

i Michael Jamieson (hier im Spiel gegen die Snackpoint Eaters Limburg-Geleen) und der EHC Neuwied sind am Wochenende wieder doppelt im Einsatz. René Weiss

Passend zur närrischen Jahreszeit wird es beim Heimspiel des EHC Neuwied gegen Leuven am Sonntag kunterbunt zur Sache gehen. Am Freitag steht aber zunächst die Partie in Den Haag an.

Am Sonntagabend geht’s bunt zu im Neuwieder Icehouse – kunterbunt, quietschbunt. Der EHC hat rechtzeitig zum Höhepunkt der närrischen Jahreszeit ein Karnevalssondertrikot aufgelegt, das im Heimspiel gegen die Tout Bien Leuven Chiefs in der Central European Hockey League (CEHL) seinen einmaligen Auftritt auf dem Eis haben wird.







