Wer spannende Spiele sehen will, kommt derzeit im Eissportzentrum am Heckenweg entschieden zu kurz. Auch bei ihrer zweiten Hausaufgabe machte die EG Diez-Limburg mit einem krassen Außenseiter kurzen Prozess. 11:0 hieß es am Ende gegen den TuS Wiehl.
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Die zum engsten Kreis der Topteams zählende EG Diez-Limburg gibt sich in der Eishockey-Regionalliga West weiter keine Blöße. Am Freitagabend feierten die Rockets vor eigenem Anhang beim 11:0 gegen den TuS Wiehl erneut ein Schützenfest.EG Diez-Limburg – TuS Wiehl 11:0 (2:0, 4:0, 5:0).