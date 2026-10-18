EGDL kanzelt Wiehl mit 11:0 ab 
Am Heckenweg wird erneut „Katz’-und-Maus“ gespielt 
So ganz ohne Keilerei ging’s trotz glasklarer Verhältnisse auf dem Eis beim Kantersieg der EGDL gegen Wiehl nicht.
So ganz ohne Keilerei ging’s trotz glasklarer Verhältnisse auf dem Eis beim Kantersieg der EGDL gegen Wiehl nicht.
Andreas Hergenhahn

Wer spannende Spiele sehen will, kommt derzeit im Eissportzentrum am Heckenweg entschieden zu kurz. Auch bei ihrer zweiten Hausaufgabe machte die EG Diez-Limburg mit einem krassen Außenseiter kurzen Prozess. 11:0 hieß es am Ende gegen den TuS Wiehl.

Lesezeit 2 Minuten
Die zum engsten Kreis der Topteams zählende EG Diez-Limburg gibt sich in der Eishockey-Regionalliga West weiter keine Blöße. Am Freitagabend feierten die Rockets vor eigenem Anhang beim 11:0 gegen den TuS Wiehl erneut ein Schützenfest.EG Diez-Limburg – TuS Wiehl 11:0 (2:0, 4:0, 5:0).
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