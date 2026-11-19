Aus Gerüchten und Spekulationen sind Fakten geworden: Artjom Alexandrov gehört nicht mehr dem Kader des EHC Neuwied an. Ohne ihren Finaltorschützen der Meistersaison haben die Bären an diesem Wochenende zwei harte Brocken aus dem Weg zu räumen.
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Es wird das zumindest auf dem Papier härteste Wochenende für den EHC Neuwied in der bisherigen Saison. Der Eishockey-Oberligist spielt binnen 48 Stunden gegen Tabellenführer Tilburg Trappers und den Zweiten Hannover Scorpions. Zwei starke Gegner, gegen die die Vorerfahrungen aus dieser Saison unterschiedlicher kaum sein könnten.