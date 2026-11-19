EHC gegen Tilburg und Hannover Alexandrov-Freistellung vor Neuwieder Knallerwochenende René Weiss 19.11.2026, 13:47 Uhr

i Freistellung vor zwei Eishockey-Knallern gegen Tilburg und in Hannover: Artjom Alexandrov gehört nicht mehr dem Kader der Neuwieder Bären an. René Weiss

Aus Gerüchten und Spekulationen sind Fakten geworden: Artjom Alexandrov gehört nicht mehr dem Kader des EHC Neuwied an. Ohne ihren Finaltorschützen der Meistersaison haben die Bären an diesem Wochenende zwei harte Brocken aus dem Weg zu räumen.

Es wird das zumindest auf dem Papier härteste Wochenende für den EHC Neuwied in der bisherigen Saison. Der Eishockey-Oberligist spielt binnen 48 Stunden gegen Tabellenführer Tilburg Trappers und den Zweiten Hannover Scorpions. Zwei starke Gegner, gegen die die Vorerfahrungen aus dieser Saison unterschiedlicher kaum sein könnten.







Artikel teilen

Artikel teilen