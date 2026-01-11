Eishockey-Regionalliga West 5:6 - Rockets erweisen sich als „Mentalitäts-Monster“ Stefan Nink 11.01.2026, 10:26 Uhr

i Vom Training der Eagles Essen ohne gemeinsame Einheit in die erste Reihe der EG Diez-Limburg: Der junge Maksim Anton fügte sich bei den Rockets gleich viel versprechend ein. Andreas Hergenhahn

Im Kampf um Platz drei nach der Hauptrunde hat die EG Diez-Limburg „Bonuspunkte“ denkbar knapp und unglücklich verpasst. Nach dem 5:6 gegen Primus Eagles Essen-West haderten die Rockets wegen häufiger umstrittener Unterzahl mit dem Unparteiischen.

Chapeau, Rockets: Wer beim Gastspiel des Krösus vom Essener Westbahnhof am Heckenweg eine eindeutige Angelegenheit zugunsten der bestens aufgestellten Eagles befürchtet hatte, der wurde am Freitagabend ungemein positiv überrascht. Die EG Diez-Limburg forderte als krasser Außenseiter im Spitzenspiel der Eishockey-Regionalliga West den ambitionierten Puckjägern aus der Ruhrmetropole alles ab.







Artikel teilen

Artikel teilen