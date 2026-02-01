Eishockey-Regionalliga West
5:2: EGDL macht es bei Penguins unnötig spannend
Fünfmal hatte die EGDL in Wiehl Grund zum Jubel. Trotz drückender Überlegenheit machten es die Rockets im Oberbergischen insgesamt aber unnötig spannend.
Andreas Hergenhahn

Geht für die EG Diez-Limburg noch was in Richtung Platz 3? Mit dem 5:2-Erfolg bei den Wiehler Penguins haben die Rockets ihren Mitkonkurrenten Eisadler Dortmund vor dem Gastspiel bei Primus Essen überholt. 

Die EG Diez-Limburg hat in der Eishockey-Regionalliga West auf dem Weg in die nahenden Play-offs ihre Pflichtaufgabe glanzlos erfüllt, beim Tabellenachten TuS Wiehl mit 5:2 (1:0, 2:0, 2:2) gewonnen und darf nach der Dortmunder 2:3-Niederlage nach Verlängerung gegen die Ice Aliens aus Ratingen weiter von Platz 3 nach der Hauptrunde träumen.

