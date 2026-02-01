Eishockey-Regionalliga West 5:2: EGDL macht es bei Penguins unnötig spannend Stefan Nink 01.02.2026, 12:18 Uhr

i Fünfmal hatte die EGDL in Wiehl Grund zum Jubel. Trotz drückender Überlegenheit machten es die Rockets im Oberbergischen insgesamt aber unnötig spannend. Andreas Hergenhahn

Geht für die EG Diez-Limburg noch was in Richtung Platz 3? Mit dem 5:2-Erfolg bei den Wiehler Penguins haben die Rockets ihren Mitkonkurrenten Eisadler Dortmund vor dem Gastspiel bei Primus Essen überholt.

Die EG Diez-Limburg hat in der Eishockey-Regionalliga West auf dem Weg in die nahenden Play-offs ihre Pflichtaufgabe glanzlos erfüllt, beim Tabellenachten TuS Wiehl mit 5:2 (1:0, 2:0, 2:2) gewonnen und darf nach der Dortmunder 2:3-Niederlage nach Verlängerung gegen die Ice Aliens aus Ratingen weiter von Platz 3 nach der Hauptrunde träumen.







