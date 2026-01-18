Eishockey-Regionalliga West 4:2 - Lässige Rockets kommen mit blauem Auge davon Stefan Nink 18.01.2026, 09:23 Uhr

i EGDL-Verteidiger Isak Spahija bereitete sich mit seinem sehenswerten Treffer zum 0:1 in Grefrath selbst ein schönes Geburtstagsgeschenk. Andreas Hergenhahn / Archiv. Andreas Hergenhahn

Alles andere als ein berauschender Auftritt: Da die EG Diez-Limburg in Grefrath Chancenwucher betrieb und die Sache auf die leichte Schulter zu nehmen schien, sprang beim Drittletzten der Tabelle „nur“ ein 4:2-Arbeitssieg für die Rockets heraus.

Pflichtaufgabe erfüllt: Die EG Diez-Limburg hat in der Eishockey-Regionalliga West mit dem glanzlosen 4:2 (1:0, 2:0, 1:2)-Erfolg bei der Grefrather EG zwar die drei fest einkalkulierten drei Zähler ihrem Konto gutgeschrieben, benötigt aber hinsichtlich der Aussichten in den anstehenden Play-offs zur Verbesserung des vierten Tabellenplatzes weiterhin Schützenhilfe, um die Eisadler aus Dortmund noch von Rang drei verdrängen zu können.







