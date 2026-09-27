Am Sonntag fehlte dem EHC Neuwied nur 68 Sekunden zum Punkt in Halle. Das Wochenende war trotzdem ein erfolgreiches: Denn zum einen stimmte die Leistung in der Fremde positiv, zum anderen wurde am Freitag ein historischer Sieg im Icehouse eingetütet.
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Es war ein Stück Historie, das der EHC Neuwied am Freitagabend im Icehouse schrieb. 3855 Tage nach dem letzten gewonnenen Oberliga-Spiel der Bären (damals bezwangen sie die Tilburg Trappers an gleicher Stelle sensationell mit 2:1) holte der Aufsteiger aus der „Deichstadt“ wieder drei Punkte.