Historie im Neuwieder Icehouse 3855 Tage nach letztem Oberligasieg feiern Bären erneut René Weiss 27.09.2026, 23:57 Uhr

i Ein 18-Jähriger, der in einem starken Kollektiv beim Heimsieg gegen die Hammer Eisbären herausstach: Mika Hennig, EHC-Neuwied-Förderlizenz-Torhüter der Jungadler Mannheim, war auch für Gegner-Trainer Tobias Stolikowski der „beste Mann auf dem Eis“. René Weiss

Am Sonntag fehlte dem EHC Neuwied nur 68 Sekunden zum Punkt in Halle. Das Wochenende war trotzdem ein erfolgreiches: Denn zum einen stimmte die Leistung in der Fremde positiv, zum anderen wurde am Freitag ein historischer Sieg im Icehouse eingetütet.

Es war ein Stück Historie, das der EHC Neuwied am Freitagabend im Icehouse schrieb. 3855 Tage nach dem letzten gewonnenen Oberliga-Spiel der Bären (damals bezwangen sie die Tilburg Trappers an gleicher Stelle sensationell mit 2:1) holte der Aufsteiger aus der „Deichstadt“ wieder drei Punkte.







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