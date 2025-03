Die Entscheidung über den Einzug ins Finale der Central European Hockey League ist vertagt und fällt am Sonntagabend ab 19 Uhr im niederländischen Geleen. Die EG Diez-Limburg hat es zum zweiten Mal verpasst, den entscheidenden dritten Sieg einzufahren und muss sich nun auf ein Auswärts-Nervenspiel gegen die Snackpoint Eaters Limburg-Geleen einlassen.

Starker Teamgeist bei der EGDL

Die Rockets zeigten am Freitagabend am heimischen Heckenweg über weite Phasen ihre beste Leistung in dieser Halbfinalserie, mussten sich jedoch in einem Krimi nach Penaltyschießen mit 3:4 (1:2; 0:1; 2:0; 0:1) geschlagen geben. Damit ist noch offen, wer im Finale auf den EHC Neuwied trifft.

Die EGDL machte den Teamgedanken deutlich, indem sie die Trikots der fehlenden Spieler an der Rückbande der Spielerbank aufhing – und das waren immerhin vier Stück. Alexander Seifert, Artjom Piskowazkow, Mike Kristic sowie Dominik Gutjahr fehlten. Dafür kehrte Christian Bauhof ins Aufgebot zurück.

Josh Leblanc als Anführer im Angriff

Die Diezer und Limburger erwischten einen denkbar ungünstigen Start. Nach nur 53 Sekunden musste Josh Leblanc auf die Strafbank – es blieb eine von nur zwei Hinausstellungen gegen die Mannschaft von Nils Krämer –, und in Unterzahl schlug der Puck direkt hinter Justin Schrörs ein. Ein durch Stephan Kreuzmann abgefälschter Schuss von Wouters Sars führte zum frühen Rückstand (3.).

Im weiteren Spielverlauf sollte der Kanadier Leblanc der Anführer im EGDL-Angriff sein. Nach einem Pfostentreffer glich der Mittelstürmer zum 1:1 aus (14.). Nach dem 1:2 durch Mike Collard (16.) und dem 1:3 durch Jeffrey Melissant (24.) hatte die EGDL zunächst nicht mehr viel entgegenzusetzen. Das passive Abwehrverhalten vor dem 1:2 und der missglückte Klärungsversuch von Tim Dreschmann vor dem 1:3 brachten den Eaters ihren Vorteil ein. Schlussmann Schrörs verhinderte danach mit seinen Paraden weitere Gegentore.

Wouter Sars sorgt für die Entscheidung

EGDL-Trainer Krämer nahm nach 40 Minuten Veränderungen vor. David Lademann rückte aus der Verteidigung in den Sturm an die Seite von Sami Tamminen und Riku Tiainen. Die Abwehrarbeit wurde auf vier Spieler reduziert, und Dreschmann sah im Schlussabschnitt keine Eiszeit mehr. Geleens Verteidiger Bradley Forrest, am Freitag der überragende Spieler auf dem Diezer Eis, verpasste nach 45 Minuten mit einem Pfostenschuss die Vorentscheidung. Danach kippte das Momentum ohne Vorankündigung.

Leblanc verkürzte bei angezeigter Strafe gegen die Gäste (48.), und Lademann nutzte den zweiten Abpraller zum 3:3-Gleichstand (50.). Die EGDL blieb am Drücker und hätte den Finaleinzug perfekt machen können. Nach einer ungenutzten Überzahlsituation in der Verlängerung musste das Penaltyschießen entscheiden, in dem Wouter Sars als einziger der zehn Schützen traf. Für die Rockets verschossen Josh Leblanc, David Lademann, Christian Bauhof, Riku Tiainen und Niko Lehtonen gegen Geleens Torhüter Jowin Ansems.

Neuauflage oder Derby im Finale?

Der EHC Neuwied ist unterdessen schon ein Schritt weiter. Die Bären gewannen das vierte Halbfinale in Den Haag bei UltimAir Hijs Hokij souverän mit 4:1 und können am Sonntag gespannt verfolgen, ob die Best-of-five-Endspielserie ab kommenden Freitag eine Neuauflage des CEHL-Cup-Finals gegen Limburg-Geleen oder ein Derby gegen Diez-Limburg wird.

EG Diez-Limburg: Schrörs – Kreuzmann, Valenti, Lademann, Yamak, Klingsporn – Tamminen, Kaus, Lehtonen, König, Bauhof, Kecojevic, Dreschmann, Leblanc, Lichnovsky, Tiainen.

Snackpoint Eaters Limburg-Geleen: Ansems – Hessels, Hooijmans, Gielen, Forrest, Castronovo, van Espen – Sars, Jelle Noblesse, van Sloun, Marx, Versteeg, Melissant, Steinmetz, Duperreault, Paulissen, Jacobs, Collard, Jesse Noblesse.

Schiedsrichter: Marc Stromberg/Pascal Keus.

Strafminuten: 4:4.

Tore: 0:1 Ninho Hessels (Steinmetz, van Sloun) 3‘, 1:1 Josh Leblanc (Bauhof, Tamminen) 14‘, 1:2 Mike Collard (Forrest) 16‘, 1:3 Jeffrey Mellisant (Marx, van Sloun) 24‘, 2:3 Josh Leblanc (Tiainen, Kreuzmann) 48‘, 3:3 David Lademann (Tiainen, Kreuzmann) 50‘, Penaltyschießen: 3:4 Wouter Sars.