Trainer Nils Krämer ordnete den mit 14:2 (3:0, 6:1, 5:1)-Kantersieg seiner Rockets gegen den Neusser EV als Pflichtsieg sein. Die EGDL nutzte aber am Heckenweg die Gelegenheit, reichlich Selbstvertrauen für weitaus schwierigere Aufgaben zu tanken.
Schützenfest am Heckenweg: Die EG Diez-Limburg hat in der Eishockey-Regionalliga West den Neusser EV mit 14:2 (3:0, 6:1, 5:1) deklassiert und ihrem treuen Anhang einen kurzweiligen Abend im Diezer Eissportzentrum bereitet. Dabei wurde das große Gefälle innerhalb der Liga deutlich – es ist tatsächlich eine Mehr-Klassen-Gesellschaft.