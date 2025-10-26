Eishockey-Regionalliga West 14:2 - Am Heckenweg fallen die Tore wie reife Früchte 26.10.2025, 10:29 Uhr

i Der vierfache Torschütze Paul König war am späten Freitagabend beim 14:2-Kantersieg der EGDL gegen den Neusser EV einer der auffälligsten Akteure auf dem Eis. Andreas Hergenhahn

Trainer Nils Krämer ordnete den mit 14:2 (3:0, 6:1, 5:1)-Kantersieg seiner Rockets gegen den Neusser EV als Pflichtsieg sein. Die EGDL nutzte aber am Heckenweg die Gelegenheit, reichlich Selbstvertrauen für weitaus schwierigere Aufgaben zu tanken.

Schützenfest am Heckenweg: Die EG Diez-Limburg hat in der Eishockey-Regionalliga West den Neusser EV mit 14:2 (3:0, 6:1, 5:1) deklassiert und ihrem treuen Anhang einen kurzweiligen Abend im Diezer Eissportzentrum bereitet. Dabei wurde das große Gefälle innerhalb der Liga deutlich – es ist tatsächlich eine Mehr-Klassen-Gesellschaft.







