Eishockey-Regionalliga West 12:2 - Rockets erledigen ihre Hausaufgaben souverän 10.11.2025, 09:18 Uhr

i Center Artjom Piskowazkow war mit den Rockets am Sonntagabend jederzeit Herr der Lage und feierte einen standesgemäßen Heimsieg bejubeln. Andreas Hergenhahn

Im Westen nichts Neues: Die EG Diez-Limburg gibt sich gegen die Underdogs der Eishockey-Regionalliga West weiter keine Blöße und schreibt die einkalkulierten Punkte zuverlässig ihrem Konto gut. Das 12:2 gegen Gefrath war nur Formsache.

Dass sie die 3:6-Niederlage vom Freitagabend bei den Eisadlern in Dortmund sehr gut weggesteckt hatten, bewiesen die Puckjäger der EG Diez-Limburg am Sonntagabend. Die Rockets gingen schnell wieder zur Tagesordnung über, ließen der Grefrather EG beim 12:2 (5:1, 3:1, 4:0) nicht die Spur einer Chance und tüteten im achten Saisonspiel der Eishockey-Regionalliga West den sechsten Erfolg ein.







