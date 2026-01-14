Armwrestling Spannung in Koblenz: Tim August und Marvin Keller testen Kraft und Technik. Überraschungen und Spaß dominieren das Jahrestreffen bei Kongs Koblenz.
Lesezeit 2 Minuten
Mit vollem Körpereinsatz versucht Marvin Keller seinen Gegner plattzumachen, doch Nachwuchstalent Tim August hält dagegen. Während sich die nicht kämpfende Hand am Metallstab auf der einen Seite des Tisches festhält, versuchen Keller und August den Arm des Gegners nach unten zu drücken und den Handrücken aufs Pin-Pad zu bringen.