Jahrestreffen in Moselweiß Die starken Hände der Armwrestler von Kongs Koblenz Stefan Lebert 14.01.2026, 11:34 Uhr

i Marvin Keller (links), der Abteilungsleiter der Kongs Koblenz, im Duell mit Nachwuchstalent Tim August - auf dem speziellen Tisch fürs Armwrestling. Stefan Lebert

Armwrestling Spannung in Koblenz: Tim August und Marvin Keller testen Kraft und Technik. Überraschungen und Spaß dominieren das Jahrestreffen bei Kongs Koblenz.

Mit vollem Körpereinsatz versucht Marvin Keller seinen Gegner plattzumachen, doch Nachwuchstalent Tim August hält dagegen. Während sich die nicht kämpfende Hand am Metallstab auf der einen Seite des Tisches festhält, versuchen Keller und August den Arm des Gegners nach unten zu drücken und den Handrücken aufs Pin-Pad zu bringen.







