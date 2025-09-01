Der Sport hat eine enorme Bedeutung bei der Integration von Menschen – das wurde bei der Veranstaltung des Landessportbunds Rheinland-Pfalz auf dem Koblenzer Zentralplatz deutlich.

„Wir stellen uns nicht mehr die Frage, ob wir Integration brauchen – sondern wie wir sie gestalten wollen“, hatte es Christian Bürkel, Programmleiter „Integration durch Sport“ Rheinland-Pfalz in einem Satz zusammengefasst. „Seit 35 Jahren stehen unsere Sportvereine in Rheinland-Pfalz für gelebte Integration. Sie schaffen Orte der Begegnung, des Respekts und der Vielfalt.“

Grund genut, nach 35 Jahren ein Fazit zu ziehen, Grund aber auch, es mit einer bunten und interaktiven Veranstaltung auf dem Zentralplatz in Koblenz zu feiern. Es wurden nicht nur die Erfolge gewürdigt, sondern auch Zukunftsfragen diskutiert und die Vielfalt des Sports erlebbar gemacht.

Auch Hans-Peter Schössler auf Zentralplatz dabei

Open-Air-Events wie diese leben vom Wetter, und das hatte sich dann pünktlich zum Start mit ganz viel Sonne und blauem Himmel angekündigt. Pünktlich, das war dann auch der Auftritt der Führung des Landes, die mit Ministerpräsident Alexander Schweitzer und Innenminister Michael Ebling der Aktion auch einen politischen Glanz verliehen. Der Koblenzer OB David Langner hatte zum Auftakt begrüßt. LSB-Präsident Rudolf Storck durfte da ebenso wenig fehlen wie der Initiator des Programms in Rheinland-Pfalz, Hans-Peter Schössler.

Bei der Podiumsdiskussion „Integration durch Sport – Chancen und Herausforderungen“ mit Schweitzer, Schössler, Bürkel und Gerlinde Görgen vom Stützpunktverein JSV Speyer wurde es dann auch sportlich erstklassig.

Célia Sasic, DFB-Vizepräsidentin Diversität und Vielfalt, Fußballerin des Jahres in Deutschland, Europas Fußballerin 2015 sowie zweifache Europameisterin, hatte neben Ehemann Marko auch ihre beiden Töchter mitgebracht. Die Spitzensportler Isaac Bonga (Basketball) und Samuel Fitwi (Leichtathletik) gratulierten mit Videobotschaften.

Sport ist bei Migration ein verbindendes Element

Seit 35 Jahren leistet das Bundesprogramm „Integration durch Sport“ einen wichtigen Beitrag zur gesellschaftlichen Teilhabe von Menschen mit Migrations- oder Fluchthintergrund. In Rheinland-Pfalz sind inzwischen mehr als 350 Sportvereine aktiv, die integrative Angebote schaffen und Begegnungen ermöglichen. Gerade in Zeiten intensiver gesellschaftlicher Debatten um Migration und Teilhabe setzt das Programm mit der Jubiläumsfeier ein klares Zeichen. Integration gelingt nur gemeinsam – und Sport ist dabei ein verbindendes Element.

Die Verantwortlichen „nutzten“ die Gunst der Stunde und bedankten sich bei den langjährigen Mitarbeitern. Innenminister Ebling überreichte Regina Thiem, Ohle Wrogemann, Guido Finkler, Emmerich Terebesi, Steffen Grummt, Edwin Scheid und Milan Kocian ein kleines Präsent.

Die Vereine KTC Bad Kreuznach, CSV Andernach, FC Livingroom Mainz, Floorball Mainz, Gesundheits- und Rehasportverein Ludwigshafen, Mädchensportverein Mainz, RSV Olympia Neustadt, SC Rhein-Nahe, TuS Rot-Weiß Koblenz, White Sharks, Arc-En-Ciel Mainz und der 1. FFC Montabaur wurden für ihre Arbeit im Bereich „Sport lebt Vielfalt – Brücken bauen für Mädchen und Frauen“ von Monika Sauer, Präsidentin Sportbund Rheinland und Lotto-Geschäftsführer Jürgen Häfner geehrt. Darüber hinaus gab es Auszeichnungen für die neuen Stützpunktvereine KTC Bad Kreuznach, den AC Thaleischweiler, den AV Pirmasens und den La Ola Sportclub Koblenz.

Unter der Federführung von Milan Kocian, Referent Region Rheinland, und Marlene Wienold, Referentin für Öffentlichkeitsarbeit, Daniel Hertzler, Referent Region Pfalz, Myla Blumenkamp, Referentin Region Rheinland, Larissa Rohr, Referentin Region Rheinhessen, Wilai Manns sowie Christian Bürkel hatten viele Helfer ganze Arbeit geleistet. Mara Pfeiffer hatte das Event gekonnt moderiert.

Zahlreiche Vereine und Gruppierungen hatten Mitmachangebote präsentiert. Tänzerische und akrobatische Vorführungen rundeten die Veranstaltung ab. Finaler Höhepunkt: Luftballons starteten mit persönlichen Wünschen und Visionen in den blauen Himmel.

Und Christian Bürkel hatte nur einen Wunsch: Bei den nächsten Jubiläen in 15 oder 35 Jahren ähnlich viele mitarbeitende IDS-Vereine, Ehrenamtler und Helfer wie dieses Mal dabei zu haben.