Basketball: VfL spielt bei Landesmeisterschaft seine Qualitäten aus Zwei unterschiedliche Spiele: Ü35 des VfL Bad Kreuznach avanciert zum Seriensieger Tina Paare 27.10.2024, 16:55 Uhr

i Auch bei der Ü35 beweist Stephan Beck (am Ball) sein Können. Beobachtet von seinen Teamkameraden auf der Bank und Coach Goswin Stumm (ganz rechts) dribbelt der VfLer einen Landauer Gegenspieler aus. Foto: Klaus Castor Klaus Castor

Bad Kreuznach. In Rheinland-Pfalz sind sie eine Klasse für sich, die Ü35-Basketballer des VfL Bad Kreuznach. In der heimischen MaLuKi-Halle gingen sie das Unternehmen Titelverteidigung ebenso motiviert wie fokussiert an und sicherten sich zum vierten Mal in Folge die Landesmeisterschaft.

Dabei hatten sie es mit zwei ganz unterschiedlichen Gegnern zu tun. In der Auftaktpartie gegen den BBV Landau hatten die Gastgeber leichtes Spiel, waren den Pfälzern in allen Belangen überlegen. Trotz der Dominanz und dem Pausen-57:10 hielten sie die Intensität hoch, sodass am Ende ein 100:27-Sieg stand.

