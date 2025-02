Koblenz verliert in Kirchheim Zwei Lichtblicke trotz Niederlage Lutz Klattenberg 02.02.2025, 14:07 Uhr

i Erstes Spiel für die Guardians und gleich Topscorer: Brandon Averette (am Ball) brachte es Kirchheim auf 22 Punkte. IMAGO/Eibner-Pressefoto/Nina Sander. IMAGO/Eibner

Die Misserfolgs-Serie der EPG Guardians Koblenz hält an: Der Basketball-Zweitligist verlor in Kirchheim das sechste Spiel in Folge, schöpft aber Mut für den weiteren Saisonverlauf.

Für die EPG Guardians Koblenz setzte es bei den Kirchheim Knights die sechste Niederlage in Folge in der 2. Basketball-Bundesliga Pro A. Und doch gab es nach der 71:79 (48:41)-Pleite bei den Schwaben durchaus Anlass zum Optimismus, was den weiteren Verlauf der Saison betrifft.

