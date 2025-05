Runden Geburtstag feiert die Basketballabteilung des VfL Bad Kreuznach. In der Stadt, die als Wiege des deutschen Basketballs gilt, gingen vor 90 Jahren erstmals Spieler auf Korbjagd. Mit verschiedenen Aktionen über das Jahr verteilt begeht die Basketballabteilung das besondere Ereignis.

Zum Auftakt geht es am Wochenende in der Jahnhalle rund. Zwischen 11 und 17 Uhr wird an beiden Tagen ein buntes Programm geboten. Nach der Begrüßung am Samstag um 11.30 Uhr, zu der Offizielle von Verein und Stadt erwartet werden und bei der Ehrungen anstehen, steht der Sport im Mittelpunkt. Genauer gesagt die Jugendteams des VfL. Am ersten Tag zeigen die jüngeren Teams ihr Können, am zweiten Tag sind die älteren an der Reihe. Geplant sind offene Trainings, Mixed-Spiele, ein Slam-Dunk-Contest sowie ein Three-Point-Shootout. Die Besucher dürfen sich bei Mitmachaktionen betätigen.

In der „Hall of fame“ in Erinnerungen schwelgen

„Wir haben fast 200 Kinder und Jugendliche. Das ist enorm“, freut sich VfL-Abteilungsleiter Sven Koller über die positive Entwicklung. Vorstellen wird sich auch der Förderverein der Basketballabteilung, zudem präsentieren sich in Rhythmischer Sportgymnastik und den Cheerleadern weitere Abteilungen des VfL. Und die Basketballer stellen ihre „Hall of fame“ mit vielen Exponaten vergangener Zeiten, Pokalen und den Jahresordnern des legendären Jahrmarktsturniers aus.

Informieren können sich Besucher auch über Organspende. Ein Thema, das den VfL-Basketballern unter den Nägeln brennt, denn einer ihrer Jugendspieler und Trainer ist schwer erkrankt und auf ein Spenderherz angewiesen. Der Erlös der großen Tombola soll ihm und seiner Familie zugutekommen. „Es ist eine große Herzensangelegenheit, etwas für Christian und seine Familie zu tun“, sagt Koller und freut sich, dass so viele attraktive Preise gestiftet wurden. Von den Baskets Oldenburg und Bayern München gibt es Tickets, die Frankfurt Skyliners haben ein Trikot gespendet, und auch einen Ball mit Unterschriften der Nationalspieler gibt es zu gewinnen.