Spitzenreiter glückt Revanche Wittlich ist kein Gradmesser für den BBC Montabaur Marco Rosbach 02.02.2026, 11:27 Uhr

i Symbolbild dpa

Vor der Karnevalspause haben die Landesliga-Basketballer des BBC Montabaur noch einmal die Muskeln spielen lassen. Allerdings hatten die Gäste aus Wittlich auch mit einem großen Nachteil zu kämpfen.

Die Basketballer des BBC Montabaur bleiben in der Landesliga Rheinland das Maß der Dinge. Das dezimierte Team des Wittlicher TV wies die Mannschaft von Trainer Daniel Korte beim 113:66 (49:32) klar in die Schranken und steht nach 11 Siegen aus 13 Spielen weiterhin vor dem einzigen ernsthaften Verfolger DJK Andernach, der bei einer Partie weniger zwei Punkte Rückstand hat.







