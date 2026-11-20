Koblenz spielt in Ulm Wie verkraften Baskets den Frankie-Collins-Ärger? Lutz Klattenberg 20.11.2026, 11:54 Uhr

i Jayden Williams (am Ball) und die Koblenzer Baskets sind am Samstagabend in Ulm gefordert. Dabei geht es für die Koblenzer darum, die Play-off-Plätze nicht aus dem Blick zu verlieren. Wolfgang Heil

Die EPG Baskets Koblenz kämpfen in Ulm um wertvolle Punkte. Trotz eines Rückschlags in Köln und personeller Unsicherheiten bleibt das Mittelfeld in Reichweite. Und die Personalie Collins macht noch einmal Ärger.

Einiges umtreibt die EPG Baskets Koblenz vor dem Auswärtsspiel in der 2. Basketball-Bundesliga Pro A am Samstag (18 Uhr) bei der OrangeAcademy Ulm. In erster Linie nicht die Tabellensituation. Mit vier Siegen aus zehn Partien liegen die Koblenzer im engen Tabellenmittelfeld immer noch nur ein Sieg hinter dem sechsten Platz – allerdings ist Gegner Ulm, mit drei Siegen Tabellenvorletzter, auch nur einen Sieg von Koblenz entfernt.







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