Tabellenführer zu stark Was den Koblenzern noch zu einem Spitzenteam fehlt Tim Hammer 26.01.2026, 12:33 Uhr

i „Der Standort bietet auf jeden Fall einiges. Die Möglichkeit des Aufstiegs ist definitiv gegeben. Das ist ein Prozess und an einen solchen muss man eben auch glauben." Sagt Jonas Niedermanner (am Ball) von den Koblenzer Baskets. Wolfgang Heil

Während Jannis Sonnefeld nach seiner Verletzung langsam zurück ins Spielgeschehen findet, offenbarte der Vergleich mit einem Spitzenteam der zweiten Liga Defizite. Ist Bundesliga-Basketball in Koblenz realistisch?

Für Jannis Sonnefeld geht es derzeit darum, Minuten auf dem Feld zu sammeln, um nach seiner überstandenen Sprunggelenkverletzung wieder in den Rhythmus zu kommen. Das vorhandene Potenzial kann er derzeit noch nicht auf das Feld bringen. Beim Zweitliga-Heimspiel der Koblenzer Baskets gegen den Tabellenersten Phoenix Hagen kam Sonnefeld zehn Minuten zum Einsatz.







