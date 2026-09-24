Wenn es läuft wie in der Vorsaison, dann fährt der TuS Treis-Karden am dritten Spieltag der Oberliga seinen ersten Sieg ein. Das sollte auch das Ziel im Gastspiel beim ebenfalls punktlosen VfL Bad Kreuznach sein.
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Zwei Niederlagen gab es für die Basketballer des TuS Treis-Karden zum Auftakt in die Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar – in Illingen und beim Heimdebüt vor Wochenfrist gegen die TVG Baskets Trier. Von einem Fehlstart soll nach den Erfahrungen des Vorjahres, als auf zwei Startniederlagen eine Serie von zwölf Siegen folgte, aber noch keine Rede sein.