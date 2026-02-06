Luchse zu Gast in Treis-Karden VfL will sich Titelanwärter nicht kampflos ergeben Tina Paare 06.02.2026, 10:39 Uhr

i Symbolbild Adobe Stock. Adobe Stock/Alex

Es ist der sprichwörtliche Kampf David gegen Goliath, wenn ein Topteam das abgeschlagene Schlusslicht herausfordert. Obwohl die Voraussetzungen nicht günstig sind, wollen sich die Basketballer des VfL Bad Kreuznach so gut wie möglich verkaufen.

Die nächste große Herausforderung steht den Basketballern des VfL Bad Kreuznach bevor. Der TuS Treis-Karden, bei dem sie am Sonntag um 17.30 Uhr auflaufen, gehört zu den Topmannschaften der Oberliga, kämpft mit dem punktgleichen BBC Horchheim um die Meisterschaft.







Artikel teilen

Artikel teilen