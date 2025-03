Offenbar liegt die zweite Mannschaft der SG Lützel-Post Koblenz dem VfL Bad Kreuznach nicht. Nach dem Hinspiel-Debakel hatte er sich für das zweite Aufeinandertreffen in der Oberliga viel vorgenommen, doch auch dieses Mal zogen die VfL-Basketballer den Kürzeren, konnten die Niederlage mit 61:80 aber im Rahmen halten.

Die Luchse setzten ihr Vorhaben zunächst gut in die Tat um, präsentierten sich in der Verteidigung organisiert und nutzten vorne ihre Chancen. Mit dem 24:16 lagen sie nach zehn Minuten voll im Soll. Auch zur Halbzeit hatten sie noch Vorteile, allerdings war ihr Vorsprung auf drei Punkte geschrumpft (42:39). Noch deutlicher wurde es in der zweiten Hälfte, in der die Gastgeber die Partie an sich rissen.

Ähnliche personelle Voraussetzungen

„Die Jungs haben eigentlich gut angefangen, aber der Vorteil ist dann langsam geschrumpft“, berichtete VfL-Trainer Kenan Jasarevic, der das dritte Viertel, das der Gegner mit 25:11 gewann, als das entscheidende ansah. Mit der Führung ging bei den Luchsen auch die Spielkontrolle verloren. Sie versuchten es zu oft mit Einzelaktionen. Auftretende Ballverluste nutzten die Koblenzer konsequent und zogen dadurch auch das Tempo auf ihre Seite.

Personell hatte der VfL einige Ausfälle zu verzeichnen gehabt. Joel Opoku-Tham war verhindert, Andrii Shchepkin krank, und Markez Middlebrooks sowie Rian Cripe hatten es nicht rechtzeitig von ihrem Turnier nach Koblenz geschafft. Somit fehlten den Bad Kreuznachern einige Leistungsträger. Trotzdem hätten die acht Akteure, die zur Verfügung standen, die Partie für sich entscheiden können, wenn sie ihr Spiel weiter durchgezogen hätten. Da die Koblenzer auch nur sieben Spieler im Aufgebot hatten, hielten sich die personellen Voraussetzungen in etwa die Waage.

VfL Bad Kreuznach: S. Beck (20), Mehtlan (18/3 Dreier), Klein (9), Spindler (8/1), de Oliveira (6), Sllamniku, Schiller, Umicevic.