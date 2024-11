Den Gegner auf Abstand halten VfL geht extra motiviert ins Aufsteigerduell Tina Paare 29.11.2024, 10:44 Uhr

i Symbolbild dpa

Mit dem unteren Tabellennachbarn bekommen es die Basketballer des VfL Bad Kreuznach zu tun. Im Saarland wollen sie zurück in die Erfolgsspur finden und den Gegner damit auf Abstand halten.

Ein Aufsteigerduell wartet auf die Oberliga-Basketballer des VfL Bad Kreuznach. Um 18 Uhr am Sonntag sind sie beim TuS Herrensohr gefordert, der in der zurückliegenden Saison Meister der Landesliga Saar wurde. Was genau sie im Sportzentrum Dudweiler, wo der TuS seine Heimspiele austrägt, erwartet, wissen die VfLer jedoch nicht.

