Zwei Spiele am Wochenende Vertrauen soll bei den Guardians die Basis bilden Lutz Klattenberg 01.01.2025, 14:53 Uhr

i Nach einer Durststrecke in der 2. Bundesliga Pro A durften die Koblenzer Basketballer zuletzt beim 79:64-Heimsieg gegen die Artland Dragons wieder jubeln. Nun stehen zwei schwierige Auswärtsspiele auf dem Programm: am Freitag in Bayreuth und am Sonntag in Jena. Wolfgang Heil

Unterschiedlicher könnten die beiden Aufgaben nicht sein, die die EPG Guardians Koblenz an diesem Wochenende in der 2. Basketball-Bundesliga Pro A zu bewältigen haben.

Das Jahr 2024 haben die EPG Guardians Koblenz vor über 3000 Zuschauern in der CGM Arena mit dem 79:64-Sieg gegen die Artland Dragons positiv abgeschlossen. Ins neue Jahr in der 2. Basketball-Bundesliga Pro A starten die Rhein-Mosel-Städter nun mit einem Auswärtstrip, der zunächst am Freitagabend (19 Uhr) zum BBC Bayreuth führt.

