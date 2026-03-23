Auf den letzten Drücker haben die Basketballerinnen des VfL Bad Kreuznach das Abstiegsgespenst verjagt und können eine weitere Saison in der Landesliga planen. Auf gleichem Niveau werden künftig auch die Luchse nach dem Oberliga-Abstieg auflaufen.
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Mit einem Erfolgserlebnis beendeten die Basketballerinnen des VfL Bad Kreuznach die Landesliga-Saison. Beim TV Oppenheim behielten sie mit 56:51 (27:28) die Oberhand und kletterten im Abschlussklassement um einen Rang auf Platz fünf. „Für uns war es ein versöhnliches Ende.