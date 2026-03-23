VfL-Männer sagen Spiel ab Versöhnliches Ende für die Lady-Luchse Tina Paare 23.03.2026, 23:41 Uhr

i Zu einem guten Ende brachten die Lady-Luchse die Landesligasaison. Das entscheidende Spiel in Oppenheim gewannen sie mit 56:51. Klaus Castor

Auf den letzten Drücker haben die Basketballerinnen des VfL Bad Kreuznach das Abstiegsgespenst verjagt und können eine weitere Saison in der Landesliga planen. Auf gleichem Niveau werden künftig auch die Luchse nach dem Oberliga-Abstieg auflaufen.

Mit einem Erfolgserlebnis beendeten die Basketballerinnen des VfL Bad Kreuznach die Landesliga-Saison. Beim TV Oppenheim behielten sie mit 56:51 (27:28) die Oberhand und kletterten im Abschlussklassement um einen Rang auf Platz fünf. „Für uns war es ein versöhnliches Ende.







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