Luchse reisen ins Saarland
US-Trio feiert seinen Einstand im VfL-Trikot
Mit ihren drei US-Zugängen peilen die Bad Kreuznacher Basketballer beim noch ungeschlagenen TV Illingen den ersten Saisonsieg an. Die Personalsorgen der VfL-Frauen könnten bei Aufsteiger Kaiserslautern Thunderbolts zum Stolperstein werden.

Vor ihren ersten Auswärtsaufgaben stehen die Basketballteams des VfL Bad Kreuznach. Dabei könnten die Voraussetzungen kaum unterschiedlicher sein. Die Landesliga-Frauen des VfL werden von Personalsorgen geplagt, während die Luchse in der Oberliga mit einem starken Kader planen.

