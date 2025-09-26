Luchse reisen ins Saarland US-Trio feiert seinen Einstand im VfL-Trikot 26.09.2025, 11:19 Uhr

Mit ihren drei US-Zugängen peilen die Bad Kreuznacher Basketballer beim noch ungeschlagenen TV Illingen den ersten Saisonsieg an. Die Personalsorgen der VfL-Frauen könnten bei Aufsteiger Kaiserslautern Thunderbolts zum Stolperstein werden.

Vor ihren ersten Auswärtsaufgaben stehen die Basketballteams des VfL Bad Kreuznach. Dabei könnten die Voraussetzungen kaum unterschiedlicher sein. Die Landesliga-Frauen des VfL werden von Personalsorgen geplagt, während die Luchse in der Oberliga mit einem starken Kader planen.







