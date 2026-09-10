Henderson kein Unbekannter
US-Amerikaner verstärkt den TuS Treis-Karden
Der TuS Treis-Karden in der Saison 2026/27: (hintere Reihe, von links) Felix Dauns, Ben Hotic, Timm Jacobs, Maxi Thönnes, Noah L
Der TuS Treis-Karden in der Saison 2026/27: (hintere Reihe, von links) Felix Dauns, Ben Hotic, Timm Jacobs, Maxi Thönnes, Noah Latic, Kilian Josten, Leo Ferrlein, Johannes Fuß sowie (vordere Reihe, von links) Oliver Henrichs, Ivan Harkusha, Alexander Zilles, Lukas Bleser, Zeljko Novak, Marc Wiedt, Pepe Keifenheim und Trainer Alex Woytewicz. Auf dem Foto fehlt Richard Henderson.
Sascha Berkele

Los geht es für die Basketballer des TuS Treis-Karden in der Oberliga: Mit einem kurzfristig verpflichteten US-Amerikaner steht am Samstag der Start in Illingen im Saarland an.

Lesezeit 2 Minuten
Im ersten Jahr nach dem Wiederaufstieg in die Oberliga stand für die Basketballer des TuS Treis-Karden am Ende ein starker dritter Platz zu Buche. In ähnliche tabellarische Gefilde soll es nach Möglichkeit auch im zweiten Oberligajahr gehen, wobei dies nicht das vorrangige Ziel von Neu-Trainer Alex Woytewicz ist.
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