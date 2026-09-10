Los geht es für die Basketballer des TuS Treis-Karden in der Oberliga: Mit einem kurzfristig verpflichteten US-Amerikaner steht am Samstag der Start in Illingen im Saarland an.

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m ersten Jahr nach dem Wiederaufstieg in die Oberliga stand für die Basketballer des TuS Treis-Karden am Ende ein starker dritter Platz zu Buche.

In ähnliche tabellarische Gefilde soll es nach Möglichkeit auch im zweiten Oberligajahr gehen, wobei dies nicht das vorrangige Ziel von Neu-Trainer Alex Woytewicz ist.