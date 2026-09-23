Mit zwei neuen Akteuren U16 der TVO-Titans will sich weiterentwickeln Sascha Nicolay 23.09.2026, 00:00 Uhr

i Mit diesem Team geht die U16 der TVO-Titans in die Runde: (hinten, von links) Erik Gerner, Dieter Grub, Henry Gerner, Cameron Davis, Ayren Groth, Eric Jakobi, Pascal Grub, Marcel Grub, (Mitte, von links) Elies Charrad, Evan Wirl, Felipe Eckardt, Jalen Davis und (vorne, von links) die Trainer Stephan Schmider und Tim Ryan. Ryan

Die U16-Basketballer der TV Oberstein Titans starten in die neue Saison. Zwei Neuzugänge verstärken das Team, das auf eine erfolgreiche Entwicklung zurückblickt.

Nach starker Entwicklung in den vergangenen Jahren starten die Jugend-Basketballer der „TV Oberstein Titans“ in ihre vierte Jugendspielzeit. Was vor einigen Jahren mit einer neu gegründeten U12-Mannschaft begann, hat sich inzwischen zu einem festen Jugendteam entwickelt, das nun bereits zum zweiten Mal in der Altersklasse U16 antritt.







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