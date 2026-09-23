Die U16-Basketballer der TV Oberstein Titans starten in die neue Saison. Zwei Neuzugänge verstärken das Team, das auf eine erfolgreiche Entwicklung zurückblickt.
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Nach starker Entwicklung in den vergangenen Jahren starten die Jugend-Basketballer der „TV Oberstein Titans“ in ihre vierte Jugendspielzeit. Was vor einigen Jahren mit einer neu gegründeten U12-Mannschaft begann, hat sich inzwischen zu einem festen Jugendteam entwickelt, das nun bereits zum zweiten Mal in der Altersklasse U16 antritt.