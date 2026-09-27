Die Mission Play-offs ist erfolgreich gestartet. Sonderlob für Moore von Coach Stephan Dohrn: „Ich fühle mich als Trainer sicher, weil er eine gewisse Ruhe ausstrahlt.“
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Erstes Spiel, erster Sieg! Die Baskets Koblenz feierten vor 1006 Zuschauern in der EPG Arena in der 2. Basketball-Bundesliga einen gelungenen Saisonauftakt. Das Team von Trainer Stephan Dohrn besiegte den BBC Bayreuth mit 109:90 (57:42) und unterstrich damit die Ambitionen, in seiner vierten Pro A-Saison erstmals in die Play-offs einziehen zu wollen.