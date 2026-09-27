109:90-Heimsieg gegen Bayreuth
Tyren Moore bringt Sicherheit in das Koblenzer Spiel
Mit Tyren Moore haben die Baskets einen Spieler verpflichtet, der in das Koblenzer Spiel die nötige Ruhe bringen soll.
Mit Tyren Moore haben die Baskets einen Spieler verpflichtet, der in das Koblenzer Spiel die nötige Ruhe bringen soll.
Jörg Niebergall

Die Mission Play-offs ist erfolgreich gestartet. Sonderlob für Moore von Coach Stephan Dohrn: „Ich fühle mich als Trainer sicher, weil er eine gewisse Ruhe ausstrahlt.“

Lesezeit 3 Minuten
Erstes Spiel, erster Sieg! Die Baskets Koblenz feierten vor 1006 Zuschauern in der EPG Arena in der 2. Basketball-Bundesliga einen gelungenen Saisonauftakt. Das Team von Trainer Stephan Dohrn besiegte den BBC Bayreuth mit 109:90 (57:42) und unterstrich damit die Ambitionen, in seiner vierten Pro A-Saison erstmals in die Play-offs einziehen zu wollen.
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