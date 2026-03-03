79:68 gegen TV Oberstein: TV Zell ist Meister, toller Abschied für Hansi Gibbert
79:68 gegen TV Oberstein
TV Zell ist Meister, toller Abschied für Hansi Gibbert
Der TV Zell ist wieder Meister in der A-Klasse Trier: Die Black Cats besiegten im Finale den TV Oberstein. Besser hätte das Abschiedsspiel für Trainer Hansi Gibbert nicht laufen können.
Lesezeit 1 Minute
Die Basketballer des TV Zell haben ihren Titel in der A-Klasse Trier verteidigt: Im Endspiel um die Meisterschaft schlugen die Moselaner in eigener Halle den TV Oberstein mit 79:68 (38:35) und verschafften so ihrem Trainer Hansi Gibbert nach 26 Jahren als Headcoach einen gebührenden Abschied.