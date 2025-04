So langsam verabschieden sich die Basketballer aus der Saison. Beim TuS Treis-Karden haben das die Erste und Zweite sehr erfolgreich getan, die Dritte mus noch zweimal ran.

Nach der ersten Mannschaft, die ihre Saison in der Basketball-Landesliga bekanntlich mit dem Titel und ausschließlich Siegen krönte, hat nun auch die Reserve des TuS Treis-Karden ihre Saison abgeschlossen mit dem 59:51 (34:31)-Heimsieg gegen den BBC Horchheim III. In der Endabrechnung bedeutete das Tabellenplatz drei mit 20 Punkten, ergo 10 Siegen in 14 Spielen. Auch damit konnten die Moselaner sehr gut leben.

Boris Sewenig, stellvertretender Abteilungsleiter beim TuS, Vorsitzender des Fördervereins und trotz angedachten Karriereendes noch „Aushilfe“ in der Ersten und Bestandteil der Zweiten, sagt: „Platz drei ist absolut im Rahmen, wir mussten ja aus der Landesliga absteigen, weil die Erste aus der Oberliga abgestiegen war. Anfangs hatten wir bisschen mit dem Personal Probleme und zwei, drei Spiele verloren, aber danach haben wir eine gute Runde gespielt, 2025 haben wir alles gewonnen.“ Im letzten Spiel sorgte Center Sewenig noch mal für zehn Punkte, Top-Scorer war Oliver Henrichs mit 18 Punkten. Er gehört zum Beispiel fest zum Kader der Ersten, spielt als 2006er-Jahrgang aber auch ab und an in der Zweiten mit.

Drei Mannschaften als Spielwiese für eigenen Nachwuchs

Nun steht nur noch das Saisonende der dritten Treiser Mannschaft an, sie hat in der A-Klasse Koblenz noch zwei Spiele. Das Team, das aus vielen jungen Spielern besteht, wird aber eine feste Größe bleiben im Klub, wie Sewenig unterstreicht: „Wir brauchen drei Mannschaften als Spielwiese für unsere jungen Spieler, die von der U16 in die U18 wechseln und dann aber auch theoretisch Senioren spielen dürfen.“

Stichwort U16: Das Team von Edo Hotic hat die Bezirksklasse Koblenz beherrscht, große Talente wie Benjamin Hotic und Pepe Keifenheim haben mit 14 Jahren schon Oberliga-Luft geschnuppert, RLP-Auswahlspieler Hotic gilt als das seit Langem größte Talent im Mosel-Klub. Der hat nach der schweren Saison 2023/2024 nun wieder eine erfolgreichere hinter sich.