Der TuS Treis-Karden hat die Saison als Oberliga-Aufsteiger auf Rang drei beendet. Die Vizemeisterschaft wurde nach der klaren Niederlage bei MJC Trier verpasst. MJC Trier sicherte sich Rang zwei hinter Meister Horchheim.
Lesezeit 1 Minute
Der TuS Treis-Karden hat zum Abschluss in der Basketball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar die höchste Niederlage der Saison kassiert. Bei der MJC Trier unterlag die Mannschaft von Trainer Emir Colan mit 80:109 (39:58). Durch diese Niederlage tauschen die Moselaner und die MJC die Tabellenplätze zwei und drei, was durchaus noch von Bedeutung sein kann.