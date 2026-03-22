80:109 bei MJC Trier TuS Treis-Karden verpasst die Vizemeisterschaft Lutz Klattenberg 22.03.2026, 21:10 Uhr

i Höchste Niederlage zum Saisonabschluss - und damit auch kein Vizemeister: Der TuS Treis-Karden verlor mit 80:109 bei MJC Trier, das sich so Platz zwei hinter Meister Horchheim sicherte. Trainer Emir Colan haderte vor allem mit den Schiedsrichtern. Sascha Berkele

Der TuS Treis-Karden hat die Saison als Oberliga-Aufsteiger auf Rang drei beendet. Die Vizemeisterschaft wurde nach der klaren Niederlage bei MJC Trier verpasst. MJC Trier sicherte sich Rang zwei hinter Meister Horchheim.

Der TuS Treis-Karden hat zum Abschluss in der Basketball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar die höchste Niederlage der Saison kassiert. Bei der MJC Trier unterlag die Mannschaft von Trainer Emir Colan mit 80:109 (39:58). Durch diese Niederlage tauschen die Moselaner und die MJC die Tabellenplätze zwei und drei, was durchaus noch von Bedeutung sein kann.







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