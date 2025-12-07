TuS Treis-Karden triumphiert auch im Spitzenspiel

Die Hinrunde in der Basketball-Oberliga ist beendet und der Aufsteiger TuS Treis-Karden steht nach dem Triumph gegen MJC Trier punktgleich an der Spitze mit den TVG Baskets Trier und dem BBC Horchheim.
Lesezeit 2 Minuten
Das war der Hinrundenabschluss in der Basketball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar, den sich der TuS Treis-Karden erhofft hatte. Die Mannschaft von Trainer Emir Colan setzte sich im Verfolgerduell im heimischen „Treiser Hexenkessel“ vor 200 Zuschauern gegen die MJC Trier mit 89:67 (42:33) durch.