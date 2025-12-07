89:67 gegen MJC Trier TuS Treis-Karden triumphiert auch im Spitzenspiel Lutz Klattenberg 07.12.2025, 20:42 Uhr

i Dylan West (am Ball) und Zeljko Novak (links) waren wie so oft die Topscorer des TuS Treis-Karden: West markierte 28 Punkte, Novak sogar 30 Zähler beim 89:67-Triumph gegen MJC Trier. Sascha Berkele

Die Hinrunde in der Basketball-Oberliga ist beendet und der Aufsteiger TuS Treis-Karden steht nach dem Triumph gegen MJC Trier punktgleich an der Spitze mit den TVG Baskets Trier und dem BBC Horchheim.

Das war der Hinrundenabschluss in der Basketball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar, den sich der TuS Treis-Karden erhofft hatte. Die Mannschaft von Trainer Emir Colan setzte sich im Verfolgerduell im heimischen „Treiser Hexenkessel“ vor 200 Zuschauern gegen die MJC Trier mit 89:67 (42:33) durch.







