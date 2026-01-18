US-Amerikaner nicht mehr dabei TuS Treis-Karden gewinnt auch ohne Dylan West Sascha Wetzlar 18.01.2026, 22:35 Uhr

i Routinier Zeljko Novak (am Ball) war der Treis-Kardener Top-Scorer beim 77:68-Heimsieg gegen Heidesheim. Sascha Berkele

Der TuS Treis-Karden hat das Dutzend an Siegen in Serie gegen Heidesheim vollgemacht – ohne Dylan West. Der US-Amerikaner wird kein Spiel mehr für den TuS bestreiten, sein Visum ist abgelaufen, ihm wurde die Einreise nach Deutschland verwehrt.

Der TuS Treis-Karden macht in der Basketball-Oberliga das Dutzend voll. Gegen den Gast TSG Heidesheim siegte man trotz einiger Schwächeperioden verdient mit 77:68 (34:28) – der zwölfte Erfolg in Folge und damit einhergehend die verteidigte Tabellenführung mit nun 24:4 Zählern.







