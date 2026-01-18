Der TuS Treis-Karden hat das Dutzend an Siegen in Serie gegen Heidesheim vollgemacht – ohne Dylan West. Der US-Amerikaner wird kein Spiel mehr für den TuS bestreiten, sein Visum ist abgelaufen, ihm wurde die Einreise nach Deutschland verwehrt.
Lesezeit 2 Minuten
Der TuS Treis-Karden macht in der Basketball-Oberliga das Dutzend voll. Gegen den Gast TSG Heidesheim siegte man trotz einiger Schwächeperioden verdient mit 77:68 (34:28) – der zwölfte Erfolg in Folge und damit einhergehend die verteidigte Tabellenführung mit nun 24:4 Zählern.